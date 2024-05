Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Zensors no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Foundation AI para decisões de missão crítica. Modelo único de IA para compreender espaços, monitorar processos de serviço, prever com precisão e garantir eficiência. Os Zensors converterão todas as câmeras do seu prédio em um supersensor alimentado por IA. A plataforma de IA faz isso conectando-se às câmeras existentes e pode monitorar um espaço para rastrear vários fluxos de trabalho relacionados ao gerenciamento de capacidade, pessoal, limpeza, experiência do cliente e rastreamento de ativos de negócios. A IA aprende padrões de atividade para agilizar o gerenciamento de instalações ou processos de negócios e fornece alertas de anomalias em tempo real, previsões e análises de dados ricas.

Site: zensors.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Zensors. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.