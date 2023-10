You Need a Budget (YNAB) (pronuncia-se Why-nab) é um programa americano de orçamento pessoal multiplataforma baseado no método de envelope. Em 2013, foi o software de finanças pessoais mais popular entre os leitores do Lifehacker.

Site: youneedabudget.com

