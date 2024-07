WriteRightAI é um treinador de redação com tecnologia de IA projetado para aprimorar a gramática inglesa e as habilidades de composição de frases em vários níveis de proficiência. A ferramenta fornece um verificador gramatical baseado em IA que oferece feedback sobre a escrita do usuário, com o objetivo de melhorar sua eficácia. Os recursos do WriteRightAI se estendem a questões práticas, que o usuário pode aproveitar para reforçar sua compreensão e aplicação da gramática inglesa. O sistema também utiliza inteligência artificial para gerar recomendações de como melhorar e profissionalizar a escrita do usuário, tornando-a mais exclusiva. Outro recurso importante é o Freetext Grammar Check (Pro), desenvolvido para pessoas que buscam avaliar seus e-mails, tarefas ou currículos. Os usuários podem simplesmente copiar e colar seus textos no verificador para uma revisão rápida e eficiente de sua gramática. O serviço está disponível em vários planos, incluindo assinaturas gratuitas e premium, para atender a uma ampla gama de necessidades dos usuários.

