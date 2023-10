WorkFlowy é um esboço simples baseado na web criado por Mike Turitzin e Jesse Patel em um acampamento de startups do Y Combinator. A ideia do Workflowy surgiu da experiência anterior de trabalho de Patel em gerenciamento de projetos e de sua frustração com a falta de ferramentas úteis. O recurso central do aplicativo é uma lista aninhada baseada em texto. Escrevendo no The Guardian, a romancista Emma Donoghue observou que este aspecto do software permite que ela capture e organize "ideias perdidas". O aplicativo opera em um modelo de negócios freemium e sua interface simples, semelhante a uma lista, foi descrita como "organizada". ." pela PC World em 2013 e "minimalisticamente elegante" pela The Atlantic em 2016. Desde o seu lançamento, o Workflowy desenvolveu o que o Geek Wire descreve como "uma sequência de culto".

