Wordscope é uma ferramenta abrangente de IA projetada para agilizar o processo de tradução de documentos. Ele oferece um extenso portfólio de recursos para garantir qualidade e consistência nas traduções. A ferramenta emprega tradução automática neural para aumentar a produtividade. O Wordscope permite o armazenamento e reutilização de traduções com memórias de tradução privadas, evitando redundâncias. Um banco de dados terminológico inclusivo ajuda a manter a consistência entre diferentes tipos de conteúdo e mídia. A ferramenta também conta com memórias de tradução públicas, que permitem a utilização de traduções de sites oficiais multilíngues. Outros recursos incluem uma ferramenta de revisão comparativa para fidelidade ao texto original, ferramentas de controle de qualidade para detecção de erros e listas de sinônimos para aprimorar o estilo. Permite o compartilhamento de projetos entre vários tradutores, proporcionando versatilidade para trabalhos de grande porte. A ferramenta oferece suporte a uma ampla seleção de idiomas. Além de suas capacidades técnicas, o Wordscope foi projetado para acessibilidade remota, permitindo traduções de qualquer lugar em um MAC ou PC. No geral, o Wordscope serve como uma solução completa para tradutores profissionais, com o objetivo de aumentar a produtividade e as receitas.

Site: pro.wordscope.com

