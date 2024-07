Wonderslide é um criador de apresentações com tecnologia de IA que oferece uma maneira rápida e fácil de criar apresentações impressionantes. Com o Wonderslide, os usuários podem enviar seus rascunhos de slides e o designer de IA, alimentado por uma rede neural, encontra rapidamente o design perfeito para sua apresentação. A apresentação finalizada está pronta para download em apenas alguns segundos. Um dos principais recursos do Wonderslide é a facilidade de fazer alterações no design ou esquema de cores de um slide com apenas um clique. O designer de IA cuida de todos os ajustes necessários, eliminando a necessidade dos usuários passarem por configurações desnecessárias. A ferramenta também permite personalização e branding, permitindo aos usuários escolher cores, fontes e estilos que se alinham ao brand book de sua empresa e adicionar um logotipo a todos os slides. A interação amigável é outra vantagem do Wonderslide, pois funciona perfeitamente com arquivos do PowerPoint e do Google Slides. O designer de IA organiza e alinha todos os elementos, retornando um arquivo que os usuários podem editar posteriormente, se necessário. Wonderslide é popular entre profissionais de médias e pequenas empresas que desejam economizar tempo na elaboração de apresentações e focar em tarefas mais importantes. É particularmente benéfico para pessoas como representantes de vendas, gerentes de RH e associados de marketing que não podem gastar muito tempo no design. A ferramenta oferece um período de teste gratuito de 7 dias, durante o qual os usuários podem processar arquivos de rascunho ilimitados e visualizar designs. Wonderslide também oferece planos de preços flexíveis, incluindo um plano anual com desconto de 40% e um plano mensal, dando aos usuários acesso total a todos os recursos. Também estão disponíveis planos empresariais, que oferecem opções de customização para atender às necessidades específicas das empresas. No futuro, o Wonderslide pretende melhorar a composição de slides com tabelas, gráficos e esquemas, bem como criar gráficos e tabelas impressionantes a partir dos dados do usuário. Os usuários são incentivados a compartilhar seus comentários com a equipe para melhoria contínua.

Site: wonderslide.com

