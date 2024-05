Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de WizyChat no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

WizyChat é uma plataforma de chatbot com tecnologia de IA que permite às empresas criar chatbots personalizados treinados com seus próprios dados. Alguns dos principais recursos e capacidades incluem: * Construtor visual de arrastar e soltar para projetar chatbots sem codificação * Abordagem híbrida que combina lógica de negócios com flexibilidade de IA * Capacidade de cobrir automaticamente os pontos de contato da jornada do cliente, como marketing, vendas e suporte * Integração com mais de 30 ferramentas e plataformas populares como Intercom, Zendesk, Zapier e muito mais * Rastreador web inteligente que pode extrair dados de texto até mesmo de sites com muito JavaScript * Suporte para mais de 95 idiomas e capacidade de criar poderosas bases de conhecimento de IA * Ajuda de integração personalizada, preços acessíveis e não é necessário cartão de crédito para começar

Site: wizy.chat

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WizyChat. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.