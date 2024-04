A Wizdeo é uma agência digital líder no YouTube que trabalha com as principais marcas europeias, tendo até à data um total de mais de 160 vídeos de Branded Content, tendo gerado mais de 55 milhões de visualizações naturais para os seus clientes. Trabalhamos com todos os setores da indústria, incluindo FMCG, jogos, aplicativos móveis, brinquedos e ONGs. A agência da Wizdeo e os negócios MCN são apoiados pelo Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), uma ferramenta proprietária de big data que rastreia e analisa mais de 700 mil canais em todo o mundo, incluindo 17 mil canais de marca, 55 milhões de vídeos e 40 milhões de usuários. Wizdeo Analytics fornece aos criadores e marcas sugestões automáticas e personalizadas para desenvolver ainda mais o público de seus canais e comparar a concorrência: participação de mercado no YouTube, principais influenciadores e as melhores campanhas publicitárias. O Wizdeo Analytics também combina os criadores do Youtube com as necessidades das marcas para campanhas específicas de conteúdo de marca e permite-lhes atingir, através do público de influenciadores, os segmentos mais lucrativos de seu público.

