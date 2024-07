Wiser Media é uma biblioteca social inteligente com foco em cultura e tecnologia. Ele oferece uma plataforma onde os usuários podem descobrir e acessar podcasts, vídeos, artigos e boletins informativos selecionados, recomendados por uma comunidade de alunos ao longo da vida. O conteúdo é personalizado ao gosto do usuário, proporcionando uma experiência sob medida. A plataforma não apenas ajuda os usuários a salvar e organizar conteúdo digital, mas também promove uma comunidade de alunos que se reúnem para descobrir conteúdo selecionado e de alta qualidade e aprender uns com os outros. Seu objetivo é combater a sobrecarga de informações, utilizando recursos inteligentes habilitados para IA para transformar links de artigos, podcasts, vídeos, boletins informativos e audiolivros em uma biblioteca com seções. Isso permite que os usuários criem suas próprias coleções de conteúdo com curadoria, facilitando a localização e o acesso a materiais relevantes. A Wiser Media promove a ideia de curadoria como um ato de generosidade, em vez de ser antidemocrático ou elitista. Ele enfatiza o compartilhamento daquilo que os usuários amam e consideram inspirador. A plataforma foi projetada para atender às necessidades de indivíduos e comunidades curiosas que buscam organizar o conhecimento e visualizar suas atividades intelectuais. O objetivo é fornecer um hub centralizado para os usuários acessarem e explorarem diversos conteúdos em um só lugar. Wiser Media é um projeto do Wiser Media Labs, uma empresa que valoriza o feedback e as dúvidas dos usuários. A plataforma está sediada em Londres e opera sob os direitos autorais de Provavelmente Medya AŞ.

Site: wisermedia.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wiser Media. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.