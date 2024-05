WhoIsHostingThis.com é uma ferramenta para webmasters que permite descobrir qual host qualquer site usa. A maioria das ferramentas para webmasters luta com esta questão simples: quem realmente hospeda um site? Por exemplo, NetCraft.com pode dar a impressão de que HostGator.com é hospedado pelo The Planet. Obviamente não é - é hospedado pela HostGator! -mas eles alugam espaço na faixa de datacenters do The Planet. Conhecer o verdadeiro host da web é inestimável se você precisar emitir uma reclamação de DMCA, documentos de difamação ou relatar um ataque DDoS com urgência. WhoIsHostingThis.com usa várias fontes de dados para fornecer resultados mais precisos, além de fornecer análises de marcas de hospedagem na web, ferramenta de comparação de hospedagem e um serviço de remoção de DMCA. A ferramenta foi apresentada no New York Times, LifeHacker e Download Squad. Também é usado pelo governo do Reino Unido e pela Associação de Chefes de Polícia do Reino Unido para rastrear hosts de sites.

Site: whoishostingthis.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WhoIsHostingThis. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.