A ferramenta Font Finder da What Font Is é uma solução baseada em IA que permite aos usuários identificar fontes de qualquer imagem. A ferramenta possui um catálogo contendo mais de 900 mil fontes indexadas, que podem ser comerciais ou gratuitas. Os usuários podem simplesmente fazer upload de uma imagem e escolher a fonte necessária, e o Font Finder AI exibirá mais de 60 fontes semelhantes que podem ser baixadas ou adquiridas. A ferramenta usa IA avançada para reconhecer fontes em 90% dos casos e, para os 10% restantes, os erros geralmente são causados ​​por imagens de baixa qualidade. O sistema é capaz de detectar fontes independentemente do editor, produtor ou fundição, permitindo aos usuários procurar uma fonte específica ausente nas fontes fornecidas por um cliente ou identificar uma fonte que considerem visualmente atraente. A ferramenta oferece uma interface amigável onde a imagem carregada pode ser cortada, otimizada e inserida para obter resultados. A ferramenta Font Finder também inclui recursos adicionais, como um gerador de fontes da web, um editor de imagens para dividir letras e ajustar o brilho e uma função de pesquisa por preço para filtrar fontes com base em seu custo. A ferramenta Font Finder é adequada para designers, profissionais de marketing e qualquer pessoa que trabalhe regularmente com fontes e exija uma maneira precisa e confiável de identificá-las. Com um grande banco de dados de fontes e um sistema avançado de IA, o Font Finder é considerado uma das melhores ferramentas de localização de fontes.

