WebCrawler is a search engine, and one of the oldest surviving search engines on the web today. For many years, it operated as a metasearch engine. WebCrawler was the first web search engine to provide full text search.

Site: webcrawler.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WebCrawler. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.