Vouchery.io é uma plataforma de marketing omnicanal que ajuda as marcas a automatizar promoções de marketing personalizadas, aumentando como resultado o ROI promocional. Nossa infraestrutura programável baseada em API permite acionar oportunamente a oferta mais relevante em cada etapa da jornada do cliente, para impulsionar a ação e moldar o envolvimento do cliente em todos os pontos de contato. O Vouchery Promo Hub pode ser facilmente integrado a qualquer plataforma de marketing de terceiros, garantindo a distribuição de cupons em tempo real por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Tudo pensado para descontar menos e engajar mais.

Site: vouchery.io

