O Parrot Studio da VocaliD permite que as empresas projetem, construam e implantem vozes personalizadas geradas por IA para aplicações de texto em fala. Na era da voz em primeiro lugar, as marcas devem se diferenciar e soar como elas mesmas, e não como seus concorrentes. Crie uma personalidade vocal distinta e consistente com a marca que se conecta com seus clientes e converte suas mensagens, construindo lealdade e confiança de uma forma que só a voz consegue.

Site: vocalid.ai

