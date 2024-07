Vocali.se é um serviço de uma etapa que permite aos usuários separar vocais e músicas de qualquer música ou arquivo de áudio com qualidade incomparável. Ele utiliza um mecanismo de aprendizado de máquina e inteligência artificial chamado Spleeter para processar as músicas enviadas com rapidez e precisão. O serviço é gratuito e não requer instalação de software ou registro de conta. Usar o Vocali.se é simples. Os usuários simplesmente selecionam um arquivo de áudio compatível em seus dispositivos e clicam no botão “Separar música e vocais”. Após um curto tempo de processamento, os arquivos separados ficam automaticamente disponíveis para download. Os recursos da ferramenta incluem uma velocidade de processamento rápida de menos de 2 minutos, com melhorias contínuas para aumentar a eficiência. Ele suporta arquivos de áudio de até 20 MB ou 10 minutos de duração. Uma das principais aplicações do Vocali.se é a criação de versões de músicas em karaokê. Ao separar os vocais e a música, os usuários podem remover os vocais originais e cantar junto com suas faixas favoritas sem qualquer interferência. Vocali.se também fornece uma seção de perguntas frequentes, abordando questões sobre formatos de áudio suportados, formatos de saída, solução de problemas de erros, arquivos re -download e melhoria da qualidade do som. O serviço é apoiado por doações para ajudar a mantê-lo disponível e gratuito para os usuários. Vocali.se respeita a privacidade do usuário e tem Termos de Serviço e Política de Privacidade claros. No geral, Vocali.se fornece uma solução conveniente e eficiente para usuários que desejam separar vocais e músicas de músicas para diversos fins, como karaokê ou remixagem.

Site: vocali.se

