O aplicativo móvel VisitBasis ajuda comerciantes, auditores de varejo e equipes de marketing de campo a criar relatórios profissionais de execução de varejo com facilidade. VisitBasis para Android é gratuito para equipes de 10 ou menos usuários realizarem auditorias de varejo e pesquisas de produtos, coletar dados de mercado, criar formulários eletrônicos, gerenciar tarefas e obter relatórios em PDF e relatórios fotográficos. Colete dados de mercado: 1. Crie formulários e pesquisas baseadas em produtos com mais rapidez com nosso criador visual de formulários de arrastar e soltar. 2. Economize tempo na atribuição de tarefas com múltiplas opções de fluxo de trabalho e notificações. 3. Capacite sua equipe com nosso aplicativo móvel fácil de usar. Otimize suas rotas e aumente o número de visitas por dia. 4. Reduza o risco de erro humano e evite fraudes com nosso sistema de validação de visitas. 5. Obtenha tendências de mercado exclusivas, permitindo o reconhecimento automatizado de imagens de produtos. Crie relatórios e painéis interativos: 1. Reaja rapidamente às necessidades em constante mudança do cliente. Personalize relatórios interativos com filtros, imagens e gráficos e tabelas editáveis. 2. Visualize seus dados com o Google Data Studio totalmente integrado. Automatize suas transferências de dados e economize horas em exportações manuais. 3. Economize tempo com relatórios em PDF fáceis de compartilhar e prontos para usar, contendo seus dados de mercado junto com fotos. 4. Confirme o sucesso da sua operação de varejo com nossa galeria de fotos pesquisável. 5. Programe atividades de acompanhamento direto das fotos. Marcas, fabricantes de CPG, agências BTL, provedores de serviços de merchandising de varejo, corretores e distribuidores usam VisitBasis para: Auditorias de varejo / Merchandising na loja / Marketing de campo Execução de programas comerciais Insights de produto Conformidade com planograma Avaliação de prateleira Amostragem, evento e verificação de itens Merchandising e displays Insights do concorrente Exibir sinal de verificação de preço de auditoria, verificação POP e POS Disponibilidade na prateleira Automatize suas operações de marketing de campo hoje mesmo!

Site: visitbasis.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com VisitBasis. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.