Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Videoleap no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Videoleap é um aplicativo de edição de vídeo poderoso e criativo criado por Lightricks. Ele foi projetado para tornar a edição de vídeo mais fácil, rápida e intuitiva, independentemente do nível de experiência. Ele oferece aos usuários uma variedade de ferramentas de edição, modelos prontos para uso, efeitos sonoros exclusivos, adesivos, fontes, vídeos e muito mais. Videoleap fornece uma plataforma fácil de usar que permite aos usuários criar visuais impressionantes com apenas alguns toques. Além disso, o aplicativo tem uma avaliação de 4,5 estrelas de mais de 130.000 usuários, 920 mil seguidores em contas de mídia social e 75 milhões de downloads. É um ótimo aplicativo para quem está começando na edição de vídeo, bem como para quem é cineasta experiente. Com o Videoleap, os usuários podem aproveitar seu fluxo criativo e personalizar cada quadro com facilidade.

Site: videoleapapp.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Videoleap. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.