O editor de vídeo online Vidds.co é uma ferramenta desenvolvida para agilizar o processo de criação de vídeos, possibilitando a geração de conteúdo profissional com rapidez e facilidade. Esta plataforma possui versatilidade, oferecendo aos usuários a capacidade de criar uma variedade de tipos de vídeo, como vídeos de produtos do Shopify, vídeos de Meta Ads, histórias do Instagram, vídeos de mídia social, vídeos imobiliários, vídeos do YouTube, vídeos de marketing por e-mail, vídeos editoriais e Employer Branding. vídeos. Vem equipado com uma gama de recursos e ferramentas que facilitam a adição de áudio, imagens e texto aos vídeos. Os usuários também podem adicionar legendas, transições e marcas d'água, alterar a velocidade do vídeo, filtrar vídeos, mesclar vídeos e até converter vídeos em GIFs. Ele oferece um AI Video Generator exclusivo que utiliza inteligência artificial para gerar vídeos e um AI Blog to Video, uma ferramenta que converte o conteúdo do blog em formato de vídeo. Além disso, oferece ferramentas de edição avançadas, como um cortador de vídeo online e um editor de vídeo Tiktok. A ferramenta foi projetada para ser facilmente acessível, com a capacidade dos usuários começarem a editar imediatamente, tornando-a um centro abrangente para todas as necessidades de edição de vídeo online.

Site: vidds.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Vidds. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.