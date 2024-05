Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Verihubs no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Confirmação de dados Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Você pode usar a infraestrutura digital para explorar seu sistema com o sistema automatizado e ter integração com Verihubs com tecnologia comprovada e verificação de usuário. Verihubs é uma plataforma de decisão de identidade e risco para a Indonésia. Ajudámos mais de 290 empresas/startups líderes em vários setores, incluindo bancos, fintech, comércio eletrónico, seguros e outros setores digitais, a prevenir ocorrências de fraude. Classificada em primeiro lugar na Indonésia pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) em termos de desempenho e precisão, nossa tecnologia de reconhecimento facial (FR) baseada em IA tornou-se um elemento básico na prevenção de fraudes nesta nova era de aceleração digital. Nossas soluções contam com a confiança do BCA – o maior banco privado da Indonésia, IFG (uma das maiores seguradoras estatais), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA e muitos outros líderes do setor.

