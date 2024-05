Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Validere no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Operacionalizar a gestão de emissões. Quantifique e relate facilmente as emissões de escopo 1, 2 e 3 para fins de conformidade, ao mesmo tempo que define e rastreia metas de nível corporativo e iniciativas de emissões líquidas zero. A Validere é uma empresa de SaaS de medição, relatório e verificação (MRV) que ajuda organizações de energia a transformar dados desconectados e incompletos em caminhos claros e imediatamente acionáveis ​​para valor financeiro e ambiental. Mais de 50 das principais empresas de energia da América do Norte confiam na tecnologia e nos especialistas multidisciplinares da Validere para compreender seus produtos físicos e ambientais e navegar em um ambiente cada vez mais complexo com clareza e facilidade. A Validere tem a missão de melhorar a prosperidade humana, tornando a cadeia de abastecimento de energia eficiente e sustentável. A empresa possui escritórios em Houston, Calgary e Toronto.

Site: validere.com

