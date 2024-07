Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de USP.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

USP.ai é uma ferramenta de geração de imagens com tecnologia de IA projetada para ajudar escritores e criativos a criar imagens de blog exclusivas e de alta qualidade com rapidez e facilidade. A plataforma é alimentada por modelos de aprendizagem profunda e de texto para imagem de última geração, permitindo aos usuários gerar imagens a partir de descrições de texto. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de proporções e estilos de imagem, bem como receitas exclusivas pré-existentes. A plataforma também inclui um plugin WordPress, permitindo aos usuários gerar imagens diretamente de seu painel WordPress. usp.ai oferece um plano gratuito com opções limitadas, além de diversos planos pagos com geração ilimitada de imagens e acesso a funcionalidades exclusivas. Os planos pagos também vêm com uma licença de imagem padrão ou aprimorada, permitindo distribuição irrestrita na web e tiragens de até 500.000 cópias. O suporte está disponível por e-mail, chat ao vivo e Discord.

Site: usp.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com USP.ai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.