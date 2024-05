Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Usedesk no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Usedesk é uma plataforma de suporte ao cliente para automatizar, analisar e potencializar o Atendimento ao Cliente que ajuda a fidelizar o cliente. 1. Processar todas as solicitações, avaliações e menções sobre sua empresa em uma única janela. Não há necessidade de alternar entre mensageiros, chats, redes sociais, e-mail, aplicativos, sites de avaliação e fóruns. Tudo é armazenado em um só lugar. 2. Trabalho de rotina de automação com suporte de alta velocidade: modelos, gatilhos e respostas automáticas. Salve o histórico de bate-papo e responda automaticamente às perguntas comuns para passar mais tempo em situações e perguntas fora do padrão. 3. Analytics: trabalho do departamento, agente, período. Escolha as condições e analise os resultados em tabelas convenientes. A rapidez com que cada funcionário responde, quantas solicitações são processadas e quão satisfeitos os clientes estão agora está totalmente claro, a um clique de distância na seção Relatório. Sabemos o quão desafiador o atendimento ao cliente pode ser e fazemos o nosso melhor para não ser um sistema sem alma, mas um atendimento ao cliente completo e amigável: - Compartilhe nosso conhecimento offline e online: em webinars, encontros e conferências. - Educar os melhores gerentes de Atendimento ao Cliente. - E sempre aqui para ajudar :)

