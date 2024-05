Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Upverter no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Upverter é criação social. A melhor maneira de colaborar com outras pessoas. Descubra, compartilhe e trabalhe em hardware. Ao contrário das ferramentas de design existentes, que são isoladas e de usuário único, o Upverter é altamente integrado, inerentemente colaborativo e acessível em qualquer lugar do mundo. Com as equipes de design da Upverter, designers contratados e inovadores de base estão aproveitando o conteúdo de design existente e se concentrando na construção de hardware de próxima geração, em vez de perder tempo duplicando trabalho, adquirindo peças ou negociando com fabricantes.

Site: upverter.com

