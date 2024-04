Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Upsy Shopping no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Upsy Shopping Helper é uma ferramenta de IA para proprietários de lojas virtuais que buscam aumentar as vendas e manter os clientes satisfeitos. * O recurso de pesquisa inteligente do Upsy é otimizado para usuários móveis para ajudar os visitantes a encontrar o produto certo rapidamente com imagens. * O recurso de recomendações de produtos de IA incentiva os clientes a comprar mais, aumentando o valor de cada venda. * Ofertas diárias e promoções de novidades aceleram o giro do estoque e incentivam os clientes a explorar sua loja. * Perguntas frequentes inteligentes liberam sua equipe de atendimento ao cliente e reduzem o abandono da cesta. * O recurso de pesquisa do Upsy coleta feedback valioso dos clientes para ajudá-lo a otimizar seu negócio

Upsy Shopping

