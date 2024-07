BOS é uma plataforma de baixo código/sem código que capacita desenvolvedores e empresas a criar e implantar aplicativos da web de maneira rápida e fácil, sem exigir ampla experiência em codificação. Com o UBOS, os usuários podem integrar APIs como ChatGPT, Dalle-2 e Codex da OpenAI e até usar modelos de ML personalizados. Eles também podem criar funcionalidades personalizadas de cliente administrativo e CRUD para gerenciar com eficácia vendas, estoque, contratos e muito mais. Além disso, o UBOS permite que os usuários criem painéis dinâmicos que transformam dados em insights acionáveis ​​e estimulam a inovação para seus negócios. Ele também permite que os usuários criem chatbots facilmente para melhorar o suporte ao cliente e criar uma verdadeira experiência omnicanal com múltiplas integrações. A plataforma de nuvem completa do UBOS combina ferramentas de baixo código/sem código com tecnologias de ponta para tornar os aplicativos da web escalonáveis, seguros, e fácil de gerenciar. Suas ferramentas incluem um construtor de fluxo Node-Red de baixo código/sem código para integrações e ETL, um Appsmith UI Builder para ferramentas internas, um editor de UI estendido da UBOS.tech, uma ferramenta de banco de dados sem código como Airtable e muito mais . O UBOS também fornece uma função AI Creator para criar widgets de UI com ChatGPT, um gerenciador de implantação para CI/CD e modelos de aplicativos para criar ou instalar aplicativos compostos. O UBOS possui um espaço de trabalho que funciona como um espaço único para gerenciar ferramentas e serviços. O UBOS também ajuda as empresas a otimizar suas operações, reduzir custos e impulsionar o crescimento com soluções em nuvem de baixo código. A velocidade, segurança e escalabilidade da plataforma são os pilares do desenvolvimento de software bem-sucedido. Seus recursos incluem um assistente de IA baseado em modelos do tipo LLM/GPT-3, ecossistema de ponta de ferramentas de desenvolvimento visual, trabalhadores em segundo plano e serviços de automação e um espaço de trabalho de colaboração contínuo. A solução de integração avançada da UBOS conecta-se a qualquer fonte de dados, integra-se a qualquer sistema legado ou externo e executa processos de negócios com facilidade. No geral, o UBOS é uma plataforma fácil de usar e de baixo código que permite aos usuários criar aplicativos da web poderosos com facilidade e velocidade.

Site: ubos.tech

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com UBOS. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.