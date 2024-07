TutorEva é uma ferramenta de IA desenvolvida pela GPT que visa fornecer suporte e soluções educacionais para alunos. Esta ferramenta facilita principalmente a preparação de trabalhos de casa e exames, oferecendo soluções baseadas em IA 24 horas por dia. Os serviços do TutorEva vão desde a resolução de questões específicas enviadas pelo usuário até o fornecimento de orientação para a conclusão geral da tarefa. Ele foi projetado para lidar com consultas de uma ampla variedade de disciplinas universitárias. Possui vários recursos, incluindo AI CourseMate, que pode assimilar livros didáticos e documentos do curso para ajudar a melhorar o GPA, e DocSolver, que permite aos usuários fazer upload de uma tarefa inteira para solução. Além disso, o TutorEva fornece acesso a soluções para livros didáticos populares verificados por especialistas e um sistema interativo de tutoria de IA com explicações detalhadas e guiadas. TutorEva oferece assistência oportuna e detalhada, superando as interações no nível do chatbot com orientação personalizada e explicações vívidas. Além disso, oferece uma plataforma para os usuários tirarem dúvidas, tornando o processo de aprendizagem mais interativo. TutorEva também pode fornecer assistência com trabalhos de casa de livros didáticos e dificuldades de estudo on-line por meio da Extensão TutorEva. Essa extensão facilita o recorte e a resolução de dúvidas diretamente na tela do usuário, aumentando a eficiência do estudo online. Tutoreva é consistentemente descrita como uma parceira de estudo, fornecendo apoio não apenas na resolução de problemas, mas também na preparação para trabalhos e exames.

Site: tutoreva.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TutorEva. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.