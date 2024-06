Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tuskr no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tuskr é um software moderno de gerenciamento de testes baseado em nuvem que oferece uma variedade de recursos para aprimorar seus processos de teste. Escreva casos de teste expressivos com rich text, tabelas e capturas de tela. Conduza execuções de testes flexíveis usando todos ou um subconjunto de seus casos de teste. Integre-se perfeitamente com seus sistemas de bate-papo e rastreamento de problemas. Aproveite recursos de nível empresarial, como lixeira, trilha de auditoria, autenticação de dois fatores e logon único para maior segurança. Tuskr gera relatórios de teste detalhados e métricas criteriosas, proporcionando melhor visibilidade e permitindo decisões baseadas em dados. Oferecemos um plano gratuito generoso e opções de preços flexíveis, adequadas para pequenas equipes e grandes empresas. Comece com nosso teste gratuito de 30 dias, incluindo dados de amostra, para uma avaliação rápida e fácil. Nossa equipe dedicada de suporte ao cliente garante uma experiência refrescante ao cliente, comprometida em resolver seus problemas. Experimente a eficiência e a conveniência do Tuskr para um gerenciamento de testes simplificado. Inscreva-se hoje para uma avaliação gratuita e revolucione seus processos de teste.

Site: tuskr.app

