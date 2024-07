TuneFlow é uma plataforma inteligente de criação de música alimentada por IA. Ele foi projetado para simplificar e aprimorar a criação musical, independentemente do nível de conhecimento do usuário. Com o TuneFlow, os usuários têm acesso a uma variedade de recursos poderosos de IA que cobrem vários aspectos da produção musical. Esses recursos incluem Voice Clone, que permite aos usuários selecionar e clonar vozes ou gerar as suas próprias; Letras ChatGPT, uma ferramenta poderosa para gerar letras sobre qualquer assunto; Smart Composer, que ajuda os usuários a iniciar suas ideias musicais com melodias e faixas de acompanhamento pré-concebidas; Smart Drummer, uma ferramenta alimentada por IA que preenche automaticamente clipes de bateria com estilos de batida preferidos; e Ultra-Clean Source Separator, que separa faixas de áudio mixadas em vocal, bateria, baixo e outras hastes individuais. O TuneFlow também oferece transcrição de áudio líder do setor, transformando gravações de canto ou instrumento em notas MIDI. Os usuários podem gerar facilmente músicas de hip-hop lo-fi com o plugin One-Click Lo-Fi. Além disso, TuneFlow fornece um mercado de plugins com uma comunidade de músicos de IA constantemente construindo e compartilhando novos modelos de IA. A plataforma é acessível a partir de qualquer dispositivo com recursos de sincronização em nuvem, e a versão TuneFlow Desktop oferece recursos avançados de edição de áudio e suporte para VST/VST3/ Plug-ins da UA. Os usuários também podem importar e exportar projetos facilmente e ingressar em uma comunidade criativa para compartilhar seu trabalho e colaborar com outras pessoas. TuneFlow é atualizado regularmente com novos recursos e oferece uma variedade de opções de preços, incluindo a opção para criadores de vídeo, comerciantes e empresas acessarem APIs de música isentas de royalties para seus projetos.

