Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de TrustMate no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

TrustMate.io ajuda você a coletar avaliações de clientes repletas de palavras-chave para melhorar os resultados do seu mecanismo de pesquisa, atrair clientes em potencial e construir uma imagem online sólida. As avaliações dos clientes são um ativo indispensável para o seu negócio, e coletá-las ficou muito mais fácil. Automatize suas solicitações de avaliação e obtenha avaliações lindas e de alta qualidade com a opção de adicionar fotos ao usar o inovador sistema de dicas do TrustMate.io. Sugestões de frases aleatórias de seu próprio dicionário personalizável significam que seus clientes podem escrever ótimas avaliações com mais rapidez. TrustMate.io está atualmente disponível em EN e dezenove outros idiomas. Com mais idiomas a caminho, você alcançará o público global que merece!

Site: trustmate.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TrustMate. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.