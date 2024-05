Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Verificações instantâneas de antecedentes para empresas. TrueBiz ajuda os provedores de serviços financeiros a reduzir a revisão manual durante a integração dos negócios. Adicionamos cor ao histórico da empresa com mais de 250 pontos de dados sobre a empresa em toda a web (como setor e endereço) e resumimos os principais indicadores de risco. O processo leva segundos – e não dias, para que os provedores de serviços financeiros possam atender com eficiência aos requisitos de risco e integrar novos negócios com mais rapidez.

Site: truebiz.io

