A missão da Trek Medics é dar a todas as comunidades ao redor do mundo acesso a tecnologia que salva vidas. A Trek Medics International desenvolve tecnologias móveis inovadoras para garantir que as comunidades possam enviar a resposta certa para o local certo, na hora certa. Fazemos isso principalmente por meio do Beacon, uma solução de despacho confiável e econômica para organizações de resposta.

Site: trekmedics.org

