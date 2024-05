Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de TradeX no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

TradeX é uma bolsa para negociar com base no resultado de eventos que afetam sua vida cotidiana. Somos a bolsa de derivativos mais simplificada do mundo, onde você pode negociar sim ou não (se um evento irá acontecer). TradeX permite que as pessoas negociem no que é importante para elas. Exemplos: mudanças climáticas, transporte, moedas, PIB, casos omicron, taxa de inflação, lançamento de filme, próximo presidente e muito mais.

Site: tradexapp.co

