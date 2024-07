Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tracksy no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tracksy é um sistema generativo de IA projetado para ajudar os criadores de música a dar vida às suas ideias, permitindo-lhes criar facilmente músicas exclusivas e livres de royalties, sem qualquer experiência anterior. O sistema pretende ser fácil de usar e acessível a todos os níveis de especialização e fornece uma plataforma gratuita para os criadores de música começarem a desenvolver as suas próprias músicas. Tracksy oferece uma ampla variedade de estilos e gêneros para escolher, incluindo eletrônico e EDM, e fornece faixas de amostra que podem ser usadas como inspiração para a criação musical. Cada faixa de amostra é rotulada com seu humor, gênero e duração, permitindo que os criadores musicais selecionem o tipo certo de som para suas necessidades. O que torna o Tracksy único é o uso de tecnologia generativa de IA para criar músicas originais e isentas de royalties, o que significa que os criadores de música podem usar as faixas que geram para qualquer finalidade, sem medo de violação de direitos autorais. No geral, Tracksy oferece uma solução inovadora para criadores musicais que desejam explorar sua criatividade com a geração musical de IA. A facilidade de uso e a variedade de opções da plataforma fornecem um ponto de partida acessível para músicos de todos os níveis, e sua abordagem única à criação musical a torna uma adição interessante ao cenário de ferramentas musicais de IA.

Site: tracksy.ai

