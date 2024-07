O software de qualidade de imagem Topaz Labs AI é uma ferramenta de aprimoramento de fotos e vídeos alimentada por aprendizado profundo que fornece aos usuários a melhor qualidade de imagem possível. Ele utiliza tecnologia de aprimoramento de imagem de última geração para produzir resultados aprimorados em redução de ruído, nitidez, aumento de escala e muito mais. Ele foi usado por equipes em mais de 32.000 avaliações 5 estrelas, mais de 1 milhão de clientes e mais de 1 bilhão de imagens processadas.Topaz PHOTO AI utiliza a abordagem AI-first para maximizar a qualidade da imagem para os usuários. A arquitetura de IA é desenvolvida e treinada com milhões de pontos de dados para ensinar ao sistema “como aprender”. Isso permite o aprimoramento natural da imagem sem perda de detalhes ou introdução de artefatos. A aceleração nativa da área de trabalho também está disponível para maximizar a velocidade de configuração do computador do usuário. Topaz Video AI aumenta a qualidade do vídeo com recursos de aumento de escala, remoção de ruído, nitidez e desentrelaçamento. Finalmente, o Topaz Gigapixel AI amplia as imagens em até 6x enquanto aumenta a resolução real e os detalhes reais. Além dos produtos, o Topaz Labs também oferece uma equipe de pesquisadores dedicados a experimentar constantemente métodos novos e aprimorados inspirados nos mais recentes desenvolvimentos em IA. Eles também desenvolveram um mecanismo proprietário de IA para avaliar a qualidade da imagem e fornecer melhorias rápidas. No geral, o software de qualidade de imagem Topaz Labs AI oferece aos usuários uma qualidade impressionante de imagem e vídeo alimentada por IA. É ideal para fotógrafos e cinegrafistas que buscam os melhores resultados possíveis em suas fotos e vídeos.

Site: topazlabs.com

