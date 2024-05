Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Timesheets.com é uma solução de controle de tempo de funcionários fácil de usar e acessível para empresas que desejam economizar em custos de folha de pagamento ou aumentar o faturamento. Os funcionários podem monitorar seu tempo com nosso site móvel ou os administradores podem restringir o ponto de entrada dos funcionários apenas em determinados locais do escritório. Nosso sistema compatível com DCAA possui trilha de auditoria completa e arquitetura de permissões garantindo segurança e responsabilidade. Os relatórios podem ser exportados para diversas plataformas de software de folha de pagamento e contabilidade, incluindo QuickBooks.

