The Spoon fornece análises e relatórios diários sobre a revolução da tecnologia alimentar. Conversamos com inovadores, disruptores e criadores que ajudam a reinventar a alimentação, a culinária e a cozinha e trazemos essas conversas até você na forma de entrevistas, análises aprofundadas, podcasts e vídeos. The Spoon é um site irmão do Smart Kitchen Summit, o principal encontro executivo que reúne executivos dos setores de alimentos, eletrodomésticos, varejo e cozinha para mapearem juntos o futuro.

Site: thespoon.tech

