The Probe é uma plataforma de notícias digitais independente com sede na Índia. É um jornalista investigativo premiado. The Probe se concentra em quatro áreas principais do jornalismo: investigação, soluções, impacto e desenvolvimento. O seu objectivo é descobrir a verdade através dos seus relatórios aprofundados e criar mudanças positivas através da sua abordagem orientada para soluções.

Site: theprobe.in

