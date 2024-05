Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de The Pitch no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

"The Pitch" é um podcast de investimento em startups onde verdadeiros fundadores apresentam seus negócios para capitalistas de risco e investidores anjos, com o objetivo de garantir financiamento. Apresentado por Josh Muccio, o programa oferece uma visão interna do processo de arrecadação de fundos, apresentando propostas genuínas, feedback dos investidores e resultados. Os ouvintes podem acompanhar diversas jornadas de startups e aprender sobre a dinâmica do capital de risco. O podcast ajudou os fundadores a arrecadar milhões de dólares e está disponível em plataformas como Apple Podcasts, Spotify e YouTube.

Site: thepitch.show

