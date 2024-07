Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de The Local Denmark no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

The Local é a maior rede de notícias em língua inglesa da Europa, com seis milhões de leitores todos os meses. As notícias diárias são a cola da sociedade, definindo as questões que nos preocupam como comunidade. Capturamos a essência das nações ao encontrar as histórias que nos contam quem somos e quem são as outras pessoas que estão ali, quebrando barreiras e nos aproximando.

Site: thelocal.dk

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com The Local Denmark. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.