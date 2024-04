Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de TextIt no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

TextIt permite que qualquer pessoa crie visualmente aplicativos interativos de SMS e voz em qualquer lugar do mundo. No centro do TextIt está nosso mecanismo de fluxo exclusivo. Com os fluxos, qualquer pessoa pode configurar ou modificar um aplicativo complexo de SMS ou voz sem a necessidade de um programador ou de uma empresa de consultoria cara. Usando um telefone Android básico, você pode iniciar aplicativos SMS instantaneamente em qualquer país, evitando custos elevados de configuração ou suporte técnico externo.

