Text Generator é uma ferramenta de geração de texto baseada em IA que é rápida, acessível e privada. Suas grandes redes neurais avançadas são usadas para criar geração de texto realista a custos competitivos. A ferramenta apresenta um nível gratuito com 100 solicitações por mês, endpoints de API rápidos com tempos de resposta médios de menos de um segundo e geração de texto precisa e natural com som nativo. Além disso, o Text Generator oferece engenharia de prompt flexível, que permite aos usuários orientar a criação de texto por meio de palavras-chave e perguntas naturais. Ele também oferece segurança líder do setor, com informações pessoais nunca mantidas em seus servidores de qualquer forma. A ferramenta oferece suporte à geração de texto multilíngue em quase todos os idiomas e ainda fornece migração de uma linha da geração de texto OpenAI. O Text Generator também oferece uma API de fala para texto com preço de 0,00005 USD por segundo e incorporação compartilhada para vários idiomas falados, imagens e código.

Site: text-generator.io

