Testsigma é uma poderosa plataforma de automação de testes de código aberto que funciona imediatamente e permite a criação de testes para aplicativos da web, aplicativos móveis e APIs em apenas alguns minutos. A plataforma completa do Testsigma unifica todos os recursos de uma pilha de testes tradicional e fragmentada. -Inscreva-se diretamente na nuvem sem configuração ou implante localmente usando a imagem do docker -Crie scripts de teste em inglês simples ou registre ações do usuário, convertidas automaticamente em etapas editáveis ​​-Execute testes sem infraestrutura diretamente na nuvem em vários navegadores e dispositivos -Verifique resultados passo a passo e relatórios detalhados gerados logo após sua execução -AI corrige automaticamente elementos instáveis ​​e etapas de teste para que você não precise mantê-los -Integrações de um clique com Jenkins JIRA, Slack, Trello e várias outras ferramentas -Estenda sem limites usando complementos que suportam várias ações de automação e geradores de dados

Site: testsigma.com

