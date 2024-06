Testomat.io é um sistema de gerenciamento de testes de nova geração, inicialmente para testes automatizados. Esta é uma solução poderosa para sincronizar seus testes automatizados e manuais em um só lugar e colaborar efetivamente com a equipe. Torna as atividades de teste completamente visíveis e transparentes para todos os colegas de equipe Dev, PM, BA. Ele concentrou muitas abordagens de teste shift-left com integração profunda a testes automatizados e CI\CD. A interface de usuário intuitiva facilita a criação de casos de teste, a organização de planos de teste, o gerenciamento de execuções de testes e a coordenação de processos ágeis de testes contínuos. A integração nativa de automação de testes pronta para uso torna muito rápida a importação de seus testes para um sistema de gerenciamento de testes. A documentação dinâmica integrada e os recursos de colaboração proporcionam visibilidade transparente para todos com um clique. Acompanhe facilmente o status e a cobertura dos testes e faça as instruções corretas consultando relatórios analíticos avançados. Testomat.io oferece suporte a casos de teste clássicos e cenários BDD (desenvolvimento orientado a comportamento)/Gherkin. Visão geral rápida e principais recursos: - Integrações com estruturas modernas de teste automatizado js - Ramificação e controle de versão para casos de teste como git - Suporte avançado a BDD com banco de dados de etapas e preenchimento automático - Integrações avançadas de CI\CD prontas para uso (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Relatórios e análises em tempo real, incluindo testes instáveis, notificação por e-mail e mensageiros - Documentação viva gerada automaticamente e ferramentas de colaboração - Jira, integrações nativas do Confluence - Importadores de outros TMS com a capacidade de converter testes para o formato BDD e muito mais. .. Crie um espaço poderoso e colaborativo sem barreiras. Obtenha gerenciamento de testes com integrações perfeitas de automação de testes. Comece hoje com o sistema de gerenciamento de testes testomat.io.

Site: testomat.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Testomat.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.