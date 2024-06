Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Uma ferramenta de gerenciamento de casos de teste on-line produtiva e fácil de usar para gerenciar seus esforços de teste de maneira simples e simplificada. Fácil de usar, o TestLodge permite que as equipes de controle de qualidade gerenciem facilmente seus casos de teste e execuções de teste. Com a opção de muitas integrações líderes de rastreadores de problemas, você pode levantar e atualizar problemas automaticamente para uma colaboração mais tranquila entre as equipes.

Site: testlodge.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TestLodge. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.