Infraestrutura de teste e teste ponta a ponta Cloud TestGrid oferece infraestrutura de teste segura e escalonável, hospedando dispositivos móveis e navegadores reais na nuvem ou no local. Com o TestGrid, os usuários também podem realizar automação de testes ponta a ponta, incluindo testes sem código com tecnologia de IA, aplicativos móveis, vários navegadores, testes visuais de UI e muito mais. Teste qualquer aplicativo/site em grande escala e garanta sempre uma experiência digital perfeita.

Site: testgrid.io

