TestFreaks faz parceria com marcas globais como HP, Electrolux, Brother e LG, bem como varejistas online e offline em todos os continentes. TestFreaks fornece análises agregadas, classificações e conteúdo de vídeo junto com soluções proativas para coletar, moderar e gerenciar UGC, classificações de vendedores e perguntas e respostas. Com mais de 10 anos de experiência na área de avaliação, TestFreaks oferece uma das soluções com preços mais competitivos do mercado. Com enorme presença nos países nórdicos, no Oriente Médio, na Austrália e em outros lugares, TestFreaks é um nome em que varejistas e clientes podem confiar.

