Tenyks é um spin-out da Universidade de Cambridge que inventa a forma como a humanidade interage com a IA para proteger e encantar. Para proteger o mundo do uso indevido da IA, mas também para garantir que a IA seja desenvolvida com paixão, entusiasmo e alegria! Estamos construindo uma plataforma de monitoramento e validação de MLOps que ajuda os desenvolvedores de IA que trabalham com dados de visão computacional a construir software mais confiável com mais rapidez. Especificamente, nossa plataforma ajuda os desenvolvedores de ML a entender o que há de errado com seu software e a corrigi-lo. Na Tenyks, definimos nossos objetivos ridiculamente altos e nos unimos para ir mais longe do que qualquer coisa anteriormente imaginável. Começamos aos poucos, trabalhamos duro e entregamos rápido, abraçando os obstáculos inevitáveis ​​com o coração aberto, porque os desafios alimentam nosso desejo ardente de aprender. Os tenyksianos não fazem distinção entre trabalho e diversão. Simplesmente perseguimos a nossa visão de excelência, deixando que outros decidam se estamos trabalhando ou nos divertindo.

Site: tenyks.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Tenyks. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.