Templateiki é um site que fornece modelos de blogger modernos com recursos e design de nível avançado. A maioria dos modelos tem uma aparência elegante e efeito de sombra que proporciona um design de aparência completo. Nossos modelos são do nível mais avançado codificados com tags flexíveis que proporcionam um design responsivo perfeito sem nenhum atraso. Todos os modelos têm aparência criativa e profissional e são especialmente projetados para blogueiros como revistas, jornais, blogs, etc.

Site: templateiki.com

