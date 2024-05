Pay funciona sem dor. Pagamentos em massa sem banco. Pagamentos mais rápidos sem taxas. Pagamentos mais seguros sem estresse. Telleroo elimina o risco de pagamentos em massa para proprietários de empresas, equipes financeiras internas, contadores e guarda-livros. Você pode preparar pagamentos facilmente e, em seguida, financiar uma conta de dinheiro eletrônico protegida quando precisar processá-los. É mais seguro do que fornecer acesso bancário comercial a terceiros e muito menos incômodo do que lidar com mandatos bancários, serviços de pagamento em massa e uploads de arquivos. Quando uma execução de pagamento estiver pronta, basta depositar na conta e os pagamentos serão enviados instantaneamente ou na data agendada. Telleroo tem sincronização bidirecional com Xero e se conecta a outras soluções de pagamento e folha de pagamento, como Employment Hero, Staffology, ExpenseIn e SafeHR. Você também pode fazer upload de um arquivo de pagamento do Sage, QBO ou de qualquer outro lugar para enviar pagamentos em segundos. Dê permissão aos seus colegas de equipe para criar, revisar e aprovar pagamentos, evitando o gargalo do CEO. Telleroo irá alertá-lo se os dados bancários forem atualizados, um novo funcionário/fornecedor for adicionado ou se o nome do destinatário corresponder totalmente, parcialmente ou não ao titular da conta bancária, proporcionando uma camada extra de proteção. Você pode até digitalizar dados bancários de faturas para reduzir o risco de pagamentos a novos fornecedores! Use o Telleroo para pagar fornecedores e funcionários baseados no Reino Unido em libras esterlinas ou para converter e enviar pagamentos em dólares americanos, euros, AUD, CAD e muito mais! Se você é usuário Xero, pode conciliar pagamentos internacionais sem precisar ajustar a taxa de câmbio.

Site: telleroo.com

