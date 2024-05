Aumente a produtividade da sua equipe com o teamplate, a solução abrangente para colaboração eficiente. Teamplate integra recursos essenciais como bate-papo, chamadas de vídeo/conferência, quadro, calendário, data room e espaços em uma plataforma, simplificando seu fluxo de trabalho. Minimize a troca de aplicativos e maximize a eficiência com o teamplate – sua ferramenta acessível, fácil de usar e poderosa para colaboração perfeita. Principais recursos: CHAT Teamplate transforma a função de chat em uma ferramenta de integração exclusiva. Ele permite converter mensagens em tarefas, eventos ou notas com apenas um clique. Esse recurso agiliza imensamente seu fluxo de trabalho e ajuda você a controlar informações importantes sem ter que alternar entre vários aplicativos. QUADRO Além de tarefas e listas de verificação, nosso Quadro também inclui recursos de Epics e Sprint. Epics são a maneira perfeita de agrupar tarefas relacionadas, para que você possa ter uma visão geral do seu projeto. Os sprints, por outro lado, permitem que você divida seu trabalho confortavelmente em partes gerenciáveis ​​e se concentre em concluir tarefas específicas dentro de um prazo definido. Esses recursos ajudam a otimizar imensamente o seu trabalho, fornecendo uma estrutura clara e tornando mais fácil acompanhar o progresso e ajustar os planos conforme necessário. ESPAÇO PESSOAL Em seu Espaço Pessoal, você tem seu próprio Quadro, Calendário e Sala de Dados. Permitindo que você crie e organize seu trabalho da maneira que desejar. É uma maneira simples e intuitiva de gerenciar seu próprio trabalho e acompanhar suas tarefas. DATA ROOM Com nosso Data Room, você e sua equipe podem acessar seus arquivos de qualquer lugar, a qualquer hora, usando qualquer dispositivo. Beneficie-se de um espaço de trabalho bem organizado e desfrute de uma colaboração perfeita enquanto sua equipe compartilha, edita e acessa documentos importantes com eficiência. Benefícios: Hub de Colaboração Unificado: Centralize a comunicação e as tarefas da sua equipe em um ambiente integrado, promovendo unidade e eficiência operacional. Fluxo de trabalho simplificado: elimine a complexidade do uso de vários aplicativos. Teamplate oferece uma solução coesa, permitindo foco ininterrupto e maior produtividade.

Site: teamplate.io

